Zehn Jahre war Vergewaltiger nicht zu fassen: Was dem Sex-Phantom noch vorgeworfen wird

Dresden - Schütteres Haar, Vollbart, schmale Statur - dieser Mann ist laut Anklage "das Phantom"! Erst zehn Jahre nach einer Vergewaltigung in Dresden wurde Sebastian R. (36) durch DNA-Spuren ermittelt.

Sebastian R. (36) wurde laut Anklage nach zehn Jahren der Vergewaltigung überführt. © Steffen Füssel

Er soll auch anderen Frauen nachspioniert, Pärchen heimlich beim Sex gefilmt haben. Jetzt ist Prozess gegen den Vogtländer am Landgericht Dresden.

Laut Anklage betrat Sebastian im Juli 2015 vermummt die Wohnung der Frau (damals 22) an der St. Petersburger Straße. Vermutlich durch einen Einbruch war er zuvor an die Zweitschlüssel der Nachbarin gekommen, die zwei Häuser weiter wohnte.

Er überwältigte die schlafende Frau, würgte, bedrohte und vergewaltigte sie. Dann verschwand er. Die traumatisierte Frau hat die Wohnung danach nie wieder betreten. Ermittlungen verliefen im Sand.

Bis im Jahr 2024 die Einbrüche bei Frauen in Lengenfeld im Vogtland gemeldet wurden. Dabei wurden Spuren gesichert, die mit dem Fall aus Dresden übereinstimmten.