Steuer-Schummelei im großen Stil: Dresdner Star-Gastronom vor Gericht

Dresden - Schon seit 1996 betreibt der Italiener Luigi Murolo (75) das Restaurant "Ausonia" an der feinen Königstraße, seit 2012 "Ausonia 2" direkt am Dresdner Neumarkt. Prominenz bis hin zum Ministerpräsidenten zählte zu seinen Gästen. Doch ab 2018 betrog der Wirt bei der Steuer, sitzt nun vor dem Landgericht und steht vor den Trümmern seiner Existenz.

Das "Ausonia" am Neumarkt zählt zu den bekanntesten italienischen Restaurants Dresdens. © Peter Schulze

Der Sommer 2022 wurde Murolo zum Verhängnis: In Italien ließen Behörden den Betreiber eines illegalen Kassensystems auffliegen. Mussten Steuerhinterzieher lange ihre Abschlüsse noch händisch fälschen, gab es hier ein Kassensystem, bei dem man automatisch einstellen konnte, um welche Höhe man seine Einnahmen verschweigen wollte.

Geschäftstüchtig: Je mehr man betrügen wollte, desto mehr musste man für das System bezahlen. Weniger ausgefuchst: Auf dem Server des Anbieters waren viele Kundendaten zu finden ...

Und so wendete sich der Braunschweiger Zoll an die Dresdner Kollegen, da sie Murolo dort fanden. Von 2018 bis 2021 hatte der Gastronom 894.760,43 Euro zu wenig Steuern gezahlt.

Am 22. November 2022 rückte der Zoll dann in beide Restaurants und die Wohnung des Restaurant-Betreibers ein, fand im Keller tatsächlich noch besagte Kassen.