Stute "Lotte" beißt anderes Pferd tot - Besitzer streiten vor Gericht!

Dresden - Diese Stutenbissigkeit endete nicht nur tragisch, sondern auch noch vor Gericht. Auf einem Pferdehof im Landkreis Görlitz jagten sich die edlen Tiere. Am Ende war Trakehner-Stute Ars Libera Septima (damals 9 Jahre alt) so verletzt, dass sie eingeschläfert werden musste. Nun sollen die Besitzer von Stute "Lotte" Schadenersatz zahlen. Die Richter am Oberlandesgericht Dresden müssen den Fall entscheiden.