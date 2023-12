"Taxi-Praha": 25-Jähriger schleuste Flüchtlinge im Fiesta

Dresden - Die Richter am Landgericht haben in diesen Tagen alle Hände voll zu tun, um Schleusern den Prozess zu machen. Dabei sehen sie in die Gesichter von skrupellosen, hochmütigen Kriminellen, die Dutzende Menschen in Transporter gepfercht haben, um sie über die Grenze zu bringen. Und sie schauen reumütigen Handlangern wie Lukas K. (25) in die Augen.