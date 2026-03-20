"The Biggest Loser" vor Gericht: Hatte es Pierre K. auf sexuelle Beherrschung angelegt?

Dresden - Der tiefe Fall des Pierre K. (37). Einst war er ein TV-Sternchen in Shows wie "The Biggest Loser" oder "Schwer verliebt": Nun ist der Prozess gegen ihn am Landgericht Dresden .

Pierre K. (37) galt einst als Dresdner TV-Sternchen, doch im Privaten nutzte er wohl unschuldige Jungen aus. © © SAT1

Die Anklage listet 172 Vorwürfe auf. Unter anderem wegen Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauch von Jugendlichen, Überlassens von Drogen. Pierre schweigt. Sein Anwalt bezichtigt den Staatsanwalt der Lüge.

Der Telefonverkäufer veranstaltete laut Anklage ab 2022 in seiner Wohnung in Löbtau zahlreiche Partys "für homosexuelle Männer, zum Kennenlernen und gemeinsamen Drogenkonsum".

Dazu lud er auch seine drei späteren Opfer (14 bis 17 Jahre) ein. Pierre überließ ihnen MDMA oder mischte K.-o.-Tropfen in Getränke. Die Jungen wurden bewusstlos, wachten zum Teil erst Stunden später wieder auf!

Derweil verging sich Pierre, der es "auf sexuelle Beherrschung angelegt" hatte, an ihnen und filmte seine Taten.

Ein Opfer soll sogar von zwei weiteren, bisher unbekannten Tätern vergewaltigt worden sein.