Tochter (12) von Freunden vergewaltigt! Familienvater muss ins Gefängnis

Dresden - Familienvater Ruslan A. (34) floh im Frühjahr 2022 mit Frau, Kindern und Bekannten vor dem Krieg in der Ukraine. Alle kamen in Dresden in einem Hotel unter. Nun muss Ruslan für drei Jahre und sechs Monate hinter Gitter. Er hatte die Tochter der Freunde vergewaltigt. Das Landgericht Dresden verurteilte ihn jetzt.