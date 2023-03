Tödlicher Fehler in Dresden: Hausärztin wegen Überdosierung verurteilt

Dresden - Es darf einfach nicht passieren und geschah doch: Statt einmal wöchentlich bekam Rentnerin Barbara A. (†81) in der Kurzzeitpflege täglich das entzündungshemmende Medikament Methotrexat (MTX), verstarb an den Folgen der Überdosierung am 12. Juni 2020. Dafür musste sich nun ihre Ärztin Elena N. (63) vor dem Dresdner Amtsgericht verantworten.