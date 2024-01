Illegale Schleusungen nach Sachsen: Vor Gericht fließen Tränen

Dresden - Ukrainerin Svitlana T. (30) und ihre Mutter Olena T. (58) gerieten mitten im Dresdner Zentrum an eine Polizeistreife. Sie hatten sechs Syrer ohne Papiere im Auto. Dafür landeten sie in U-Haft, am heutigen Donnerstag auf der Anklagebank des Dresdner Amtsgerichts.