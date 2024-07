Urteil für den Drogen-Zündler: Warum er nicht in den Knast muss

Im Drogenrausch klaute Maximilian E. (26) wie ein Rabe, legte auch ab und an Feuer. Jetzt soll ihm eine Therapie helfen. © Steve Schuster

Wie berichtet, stahl Maximilian im Drogenrausch, was er brauchte. Alkohol und Essen verputzte er gleich im Supermarkt.

Außerdem mauste der Koch Sahnesiphon-Kapseln, um sich am Lachgas zu berauschen. Geklaute Technik setzte er in Drogen um.

Doch der psychisch Kranke legte im Drogenwahn auch eine Gartenlaube in Prohlis in Schutt und Asche, fackelte zwei Unterstände in Lockwitz ab.



Für die Brände galt er als schuldunfähig, weshalb ihn der Richter nun einwies.