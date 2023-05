Verbreitung von Kinderpornografie in 147 Fällen: Dresdner Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen 21-Jährigen

Das Landgericht Dresden wird über die Zulassung der Anklage gegen den 21-Jährigen bestimmen. © Steffen Füssel

Das Verfahren gegen den Verdächtigen resultiert aus umfangreichen Ermittlungen des Bundeskriminalamtes.

Es kooperierte mit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität - im großen Verfahrenskomplex zum Forum "BoysTown".

Der beschuldigte Deutsche wurde am 29. November 2022 festgenommen. Ein Ermittlungsrichter vom Amtsgericht Pirna eröffnete am Tag darauf den Haftbefehl, der umgehend in Vollzug gesetzt wurde. Der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Den weiteren Verlauf des Verfahrens übernahm die Staatsanwaltschaft Dresden. Das Landgericht wird nunmehr über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage sowie einen möglichen Verhandlungstermin bestimmen.