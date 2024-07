Unterschlupf oder Einbruch: Was wollte das Pärchen im Keller des Mietshauses?

Kalkreuth - Eine Spazierfahrt zum gemeinsamen Kumpel will Mike K. (37) im Januar mit seiner Freundin Nicole H. (30) unternommen haben.

Gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Mike K. (37) soll das Pärchen laut Anklage versucht haben, in einen Keller einzubrechen. © Peter Schulze

Dann wurden sie gegen 4 Uhr morgens im Keller eines Mehrfamilienhauses in Kalkreuth (bei Großenhain) mit verdächtigem Werkzeug erwischt.



"Der Motor hat während der Fahrt komische Geräusche gemacht und ich hatte Sommerreifen drauf und es hatte ja geschneit", so der Angeklagte im Amtsgericht Dresden.

Weil die Bahn nicht kam, will das Pärchen in einem zufällig offen stehenden Kellerraum Unterschlupf gesucht haben. Ein Mieter hat sie dort bemerkt und soll laut Anklage von den beiden massiv bedroht worden sein: "Ich habe mich erschrocken und den Schraubenzieher aus Reflex in die Hand genommen", verteidigte sich der bereits inhaftierte Bauhelfer.

Die alarmierte Polizei sicherte eine Brechstange und eine manipulierte Handgranate im Auto des vorbestraften und drogensüchtigen Diebes: "Sie führen eigenwillige Gegenstände mit sich", so der Richter.

Weil das Gericht versehentlich einen Polizeihauptmeister als Zeugen geladen hatte, der zur Tatzeit nicht im Dienst war und weil jener heldenhafte Anwohner nicht erschien, wurde der Prozess vertagt.