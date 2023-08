Vom eigenen Vater zu Unrecht beschuldigt: 19-Jähriger freigesprochen!

Dresden - Da reichten die Beweise hinten und vorn nicht! Drei Tankstellenüberfälle in sechs Wochen warf die Staatsanwaltschaft Leon G. (19) vor, ließ ihn ein halbes Jahr in U-Haft stecken und verlangte am Mittwoch schließlich dreieinhalb Jahre Haft. Doch belastbare Beweise gegen den jungen Mann gab es keine.