Holzklau in der Pinkel-Pause: Jetzt wird es teuer!

Cornelia S. (41) und Henrik V. (50) müssen sich wegen Holzdiebstahls vor Gericht verantworten. © Daniel Förster

Mit ihren beiden Autos waren Cornelia S. (41) und Henrik V. (50) bei Lohmen unterwegs, hielten kurz für das kleine Geschäft an. Doch dabei kamen sie angeblich spontan auf die Idee, Holz einzupacken.

Nun müssen sich beide vor dem Pirnaer Amtsgericht verantworten.

Am 28. November 2022 ging die Angst vor dem kalten Winter um, erfasste auch Cornelia S. und Henrik V. Und so war die Verlockung groß als sie in einem Waldweg für eine Pinkelpause hielten, denn dort lag einiges an Holz.

Beiden Angeklagten ist es schrecklich peinlich, sie gestehen aber das Holz in ein Auto geladen zu haben. Wert des Buchenholzes: Rund 60 Euro.