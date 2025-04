Wegen 80 Fällen vor Gericht: Dresdner Pädophiler verführte Jungs im Netz

Dresden - Er mischte sich mit dem Nutzer-Namen "Crunchcake97" unter kindliche Spieler in Onlineportalen. Dann chattete er mit den nicht mal 14-jährigen Jungen privat und ließ sich von ihnen Nacktbilder und Videos schicken. Nun läuft gegen Marco K. (33) wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt in 80 Fällen am Landgericht Dresden der Prozess.