Wegen Blockade-Aktionen: Dresdner Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Aktivisten

Dresden - Die Dresdner Staatsanwaltschaft hat gegen einen 19-jährigen Klimaaktivisten Anklage am Amtsgericht Meißen wegen des Verdachts der Nötigung erhoben.

Der Beschuldigte (19) störte laut Staatsanwaltschaft am 8. Dezember auf der Nürnberger Straße in Dresden den Verkehr, indem er sich auf der Fahrbahn festklebte. © Steffen Füssel

Dem Beschuldigten wird zur Last gelegt, den Verkehr am 8. Dezember 2022 zwischen 15.05 Uhr und 17 Uhr auf der Nürnberger Straße in Dresden blockiert und gestört zu haben.

Laut Staatsanwaltschaft klebte der 19-Jährige seine Hände an der Ampel in Richtung Zellescher Weg - nur wenige Meter vor der Kreuzung zur Bergstraße - auf der Fahrbahn fest. Dies soll aufgrund eines zuvor gefassten Tatplans gemeinsam mit sechs weiteren Beschuldigten geschehen sein.

Durch die Blockade stauten sich auf der vierspurigen Fahrbahn zunächst unmittelbar vor ihnen vier Autos, die wiederum alle dahinter befindlichen Fahrzeuge an der Weiterfahrt hinderten.

Insgesamt betroffen waren 40 Verkehrsteilnehmer, die ihre Fahrt nicht fortsetzen konnten.