Schach-Organisator soll mehr als 69.000 Euro abgezockt haben

Dresden - Schachmatt für den Organisator der Meisterschaften im Brettspiel? Mathematiker und Pädagogik-Dozent Dr. Dirk J. (66) soll am Deutschen Schachbund vorbei mehr als 69.000 Euro abgezockt haben. Nun ist Prozess am Amtsgericht Dresden wegen Bestechlichkeit und Untreue. Weil Gattin Martina (63) davon partizipiert haben soll, ist sie wegen Geldwäsche dran.

Dr. Dirk J. (66) und seine Ehefrau Martina J. (63) auf dem Weg in den Gerichtssaal. © Thomas Türpe

Dirk J. organisierte für die Amateure ausgesprochen beliebte Meisterschaften.

"Das war ein totales Erfolgskonzept", referierte der Angeklagte in seinem stundenlangen Monolog. Mit dem "Orga-Team" buchte er Austragungshotels samt Wettkampfsälen und Verpflegung.

Es ist nicht unüblich, dass bei solchen Großbuchungen Rabatte eingeräumt werden.

Doch in den "Nebenvereinbarungen", habe Dirk J. laut Anklage derlei Provisionen nicht an den Schachbund, sondern an einen eigenen Verein in Dresden zahlen lassen.

Davon wusste der Dachverband nichts, obendrein ist der Dresdner Verein nicht mal im Verband gelistet.