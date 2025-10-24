Neues Gutachten gefordert: Prozess um totes Baby droht zu platzen

Dresden - Zitterpartie auf der Zielgeraden! Seit Anfang Oktober wird am Landgericht Dresden gegen Lisa D. (24) verhandelt. Die Postzustellerin soll ihr Baby kurz nach der Geburt im Februar getötet und in einer Biotonne entsorgt haben . Ob kommende Woche ein Urteil fällt, ist nun aber ungewiss. Denn die Kammer muss entscheiden, ob ein weiteres Gutachten nötig ist. In diesem Fall würde der Prozess vorerst sogar platzen!

Theoretisch könnte kommende Woche ein Urteil gegen Lisa D. (24) fallen. Es sei denn, ein neues Gutachten lässt den Prozess platzen. © Ove Landgraf

Lisa gestand, zu Hause in Freital ein Mädchen entbunden zu haben. Das Kind sei ins Toilettenbecken gefallen. Als es "keine Geräusche" mehr machte, habe sie es in eine Decke gewickelt, in der Biotonne entsorgt.

Wegen Totschlags fordert der Staatsanwalt sieben Jahre Haft.

Lisa wollte nie ein drittes Kind, das hätten auch Handy-Nachrichten und Zeugenaussagen bewiesen. Ihr Anwalt entgegnete: "Die Ablehnung einer Schwangerschaft ist kein Indiz für eine Tötung" und forderte Freispruch. Lisa sei in einem "Ausnahmezustand" gewesen.

Nicht erst, als die Geburt einsetzte. "Sie war von allen alleingelassen. Auch vom Kindsvater", so der Anwalt, der kein gutes Haar am Ex-Freund von Lisa ließ.