Unfallflucht im Doppelpack: Opa Siegfried muss seinen Lappen abgeben

Dresden - Rentner Siegfried T. (84) fährt gerne Auto. Doch so richtig fahrtauglich scheint er nicht mehr zu sein. Weil er zweimal Unfallflucht beging, verurteilte ihn nun ein Richter am Amtsgericht Dresden .

Siegfried T. (84) räumte seine Schuld vor Gericht ein. © Peter Schulze

Im Juni letzten Jahres passierte es das erste Mal: Beim Wenden in einer Einfahrt auf der Dohnaer Straße schrammte der 84-Jährige ein Tor und riss dabei den linken Flügel aus der Verankerung. Sachschaden rund 4000 Euro.

T. bemerkte einen "Knall an der Stoßstange" und will noch am Abend geklingelt haben, erklärt er - doch es sei niemand da gewesen. "Warum sind Sie denn nicht zur Polizei?", fragt ihn der Richter. Der Angeklagte: "Ja, das ist die große Frage."

Der Tag sei für ihn sehr schwierig gewesen, erzählt T., da der Unfall passierte, als er gerade von der Beisetzung seiner verstorbenen Frau zurückkam. "Ich hatte ein Haus voller Gäste", macht er seine Überforderung deutlich.

"In das Tor fährt ständig jemand rein", betonte Verteidiger Reichelt. Bestätigt wurde dies auch durch den Sachverständigen: "Als ich mir die Stelle kürzlich angesehen habe, war ein Pfosten ausgerissen, das Tor schief und rotes Plastik auf dem Boden."

Die Versicherung beglich den Schaden, doch repariert ist das Tor deswegen noch nicht. Wie der Geschädigte, Herr S. (58), vor Gericht sagt: "Es war nicht das erste Mal, dass jemand dagegen gefahren ist". "... und auch nicht das letzte", ergänzte Richter Gerards.