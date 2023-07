Zwillingsmutter weint bittere Tränen: Lange Haft für Dresdner Brandstifterin

Gegen Claudia H. (33) wurde am Amtsgericht drei Tage lang verhandelt. Am Ende wurde die junge Mutter als Brandstifterin verurteilt. © Thomas Türpe

Claudia D. (33) hatte im Amtsgericht Dresden beteuert, keine Brände in ihrem Wohnhaus in Leuben gelegt zu haben. Der Richter aber verurteilte die Mutter von kleinen Zwillingen wegen mehrfacher schwerer Brandstiftung zu drei Jahren und vier Monaten Haft.

Wie berichtet, hatte es zwischen August 2022 und Januar 2023 am Birkwitzer Weg in dem 10-Parteien-Haus immer wieder gebrannt. Nach zwei Großfeuern mussten die Bewohner gar wochenlang in Hotels umquartiert werden, damit Handwerker das Haus sanieren konnten.

Der Gesamtschaden summierte sich auf über 250.000 Euro!