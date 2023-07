Zwölf Anklagen: Süchtiger Einbrecher steht schon wieder vor Gericht!

Dresden - Zwölf auf einen Streich. Am Amtsgericht Dresden verlas die Staatsanwältin ein Dutzend Anklagen gegen Michael F. (27). Der gelernte Gebäudereiniger brach in Keller und Wohnungen ein, um seine Sucht zu finanzieren. Aber im Drogenrausch wurde er auch rabiat. So biss er laut Anklage seine damalige Lebensgefährtin.