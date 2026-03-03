Familie lässt eigene Tochter sterben: So lautet das Urteil gegen die Angehörigen

Ehringshausen/Frankfurt am Main - Eine junge Frau mit Down-Syndrom stirbt zu Hause. Sie hätte gerettet werden können, doch ihre Familie greift nicht ein. Zu welchen Strafen das Gericht die Angehörigen jetzt verurteilt hat.

Das Frankfurter Landgericht hat die Familie für schuldig befunden und ein neues Urteil gesprochen. (Symbolbild) © Frederik von Erichsen/dpa

Fast zehn Jahre nach dem Tod einer jungen Frau mit Behinderung ist ihre Familie vom Frankfurter Landgericht verurteilt worden.

Die Eltern wurden wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Die Mutter erhielt eine Haftstrafe von sechseinhalb Jahren, der Vater wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Schwester der getöteten erhielt eine Bewährungsstrafe von acht Monaten wegen unterlassener Hilfeleistung.

Am Abend des 31. Oktober 2016 war die 21-Jährige, die unter anderem das Down-Syndrom hatte und an Diabetes litt, im elterlichen Einfamilienhaus in Ehringshausen (Lahn-Dill-Kreis) an inneren Blutungen gestorben, verursacht durch eine Überzuckerung.