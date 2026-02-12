Freundin tödlichen Stich ins Herz versetzt: Angeklagter bestreitet Absicht

Frankfurt am Main/Bad Homburg - Ein Mann (44), der seine Freundin mit einem Stich ins Herz getötet haben soll, hat beim Prozessauftakt im Frankfurter Landgericht eine vorsätzliche Tat bestritten. Zuvor änderte er schon einmal seine Aussage.

Vor dem Frankfurter Landgericht wird derzeit ein grausames Tötungsdelikt verhandelt. © Helmut Fricke/dpa

Seiner Einlassung zufolge war die Frau ihm ins Messer gelaufen, das er während ihres heftigen Streits vor sich gehalten habe.

Er habe gehofft, sie werde beim Anblick des Messers Angst bekommen und gehen, las seine Rechtsanwältin die vorbereitete Erklärung vor.

Sie sei jedoch auf ihn losgegangen, um "ihm die Augen auszukratzen", dabei sei das Messer in ihren Körper eingedrungen.

Die Staatsanwaltschaft geht bei der Tat vom frühen Abend des 28. September 2024 in einer Wohnung mitten in Bad Homburg von einer vorsätzlichen Tötung aus.

Bei dem Streit habe sich die Frau so heftig gewehrt, dass ihr mehrere Fingernägel abgebrochen seien, hieß es in der Anklage. Dann habe der Mann sie auf einer Matratze fixiert und ihr das Messer "kraftvoll" in die Brust gestoßen. Den Angaben zufolge versuchte er, die Blutung zu stoppen und alarmierte den Notruf. Die Frau starb kurze Zeit später in der Klinik.