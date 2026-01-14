Kind stirbt in Praxis an verunreinigtem Narkosemittel: Ist der Zahnarzt doch ein Mörder?

Karlsruhe/Frankfurt am Main/Kronberg - Nach einer Zahnbehandlung in einer Praxis im hessischen Hochtaunuskreis erleiden vier Kinder im September 2021 eine Blutvergiftung. Später stellt sich heraus: Der behandelnde Narkosearzt hat ihnen verunreinigtes Narkosemittel gespritzt. E in vierjähriges Mädchen stirbt an den Folgen .

Das Landgericht Frankfurt hatte den Mann wegen Totschlags und versuchten Totschlags verurteilt. Nun steht erneut die Mordfrage im Raum. © Helmut Fricke/dpa

Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) muss der Mordvorwurf gegen den Arzt vor Gericht nun allerdings noch einmal geprüft werden.

Das höchste deutsche Strafgericht in Karlsruhe hob am Mittwoch ein Urteil des Landgerichts Frankfurt zu großen Teilen auf und verwies den Fall zur neuen Verhandlung und Entscheidung an eine andere Kammer zurück.

Das Landgericht hatte den Angeklagten im November 2024 unter anderem wegen Totschlags sowie dreifachen versuchten Totschlags durch Unterlassen zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt.

Im zweiten Anlauf müsse sich das Landgericht jetzt eingehender mit der Frage befassen, ob der Angeklagte mit Verdeckungsabsicht handelte, oder sonst niedrige Beweggründe für sein Handeln ausschlaggebend waren – und es sich somit vielleicht doch um Mord und Mordversuche handelte.

So sieht es nämlich die Frankfurter Staatsanwaltschaft. Sie geht davon aus, dass der Narkosearzt mit seinem Unterlassen die Hygienemängel vertuschen wollte.