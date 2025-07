Angeklagter erstach Mann bei Streit um Hundefoto: Darum spricht ihn das Gericht frei

Alles in Kürze

Frankfurt am Main - Ein Hunde-Foto im Internet führte zu einem tödlichen Streit: Im Prozess um Messerstiche auf einem Sportgelände in Frankfurt ist der Angeklagte freigesprochen worden.

Wer sich in Gefahr begebe, müsse die Folgen alleine tragen, erklärte der Vorsitzende Richter Alexander El Duwaik.

Nach der Tat im Juni 2024 hatte sich der Angeklagte sofort der Polizei gestellt und saß seitdem in Untersuchungshaft. Laut Urteil bekommt er für diese Haftzeit aber keine Entschädigung.

Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der 31-jährige aus Notwehr gehandelt habe. Der ursprüngliche Haftbefehl wurde aufgehoben.

Der Mann hatte sich noch am Tatort der Polizei gestellt und widerstandslos festnehmen lassen. (Symbolbild) © 123RF/fermate

Ein Bekannter des 31-Jährigen hatte in den sozialen Medien ein Foto seines an Ausschlag leidenden Hundes gepostet. Das spätere Opfer reagierte mit einem Lach-Smiley, woraufhin sich eine Auseinandersetzung zwischen ihm und dem Angeklagten entspann.

Zu einer Verabredung auf dem Sportplatz im Stadtteil Unterliederbach sei das spätere Opfer dann mit deutlich mehr Menschen als vereinbart erschienen.

Laut Urteilsbegründung kam es zu einer massiven Auseinandersetzung. Der Angeklagte habe sich zurückgezogen. Doch sein Kontrahent sei ihm gefolgt und habe ihn mit einem Mülleimer auf den Kopf geschlagen.

Es müsse davon ausgegangen werden, dass dies lebensbedrohlich gewesen sei, sagte El Duwaik. Zudem hätten ihn weitere Unterstützer des Kontrahenten verfolgt.

In dieser Situation habe sich der Angeklagte entschieden, sein Messer zu ziehen. Er sei am Tatort geblieben und habe von Anfang an eingeräumt, dass er der Täter sei.