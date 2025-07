16-Jährige in Wald bei Frankfurt vergewaltigt: Opfer litt Todesangst

Alles in Kürze

Frankfurt am Main - Rund acht Monate nach der Vergewaltigung einer 16-Jährigen in einem Wald bei Frankfurt hat am Donnerstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter vor der Jugendkammer des Frankfurter Landgerichts begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, die Jugendliche unter Todesdrohungen auf der Rückbank seines Autos vergewaltigt zu haben.