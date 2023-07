Oma (†94) nach Vernachlässigung gestorben: Tochter und Enkel verurteilt!

Frankfurt am Main - Eine 94-Jährige stirbt in Obhut von Tochter und Enkel. Ein Gericht verurteilt beide unter anderem wegen Misshandlung Schutzbefohlener - sieht aber auch eine Überforderungssituation.

Die Tochter sowie der Enkel einer 94 Jahre alten Seniorin vernachlässigten ihr demenzkrankes Familienmitglied monatelang, bis sie letztlich starb. Nun wurde ihnen der Prozess gemacht und ein Urteil gefällt. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Arnulf Stoffel/dpa, Sebastian Gollnow/dpa

Weil sie durch Vernachlässigung den Tod der 94 Jahre alten Mutter und Oma verschuldet hatten, sind ihre Tochter sowie der Enkel zu Bewährungsstrafen verurteilt worden.

Das Landgericht Frankfurt ging in seinem Urteil am Freitag von Körperverletzung mit Todesfolge sowie Misshandlung Schutzbefohlener aus. Die Kammer sprach gegen die 62 Jahre alte Tochter zwei Jahre und gegen den 26 Jahre alten Enkel eineinhalb Jahre Haft auf Bewährung aus. Als Bewährungsauflage hat die Tochter 10.000 Euro an eine Palliativeinrichtung zu zahlen - der Enkel muss 150 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten.



Nach Ansicht der Richter handelten die Angeklagten nicht mit bedingtem Tötungsvorsatz. Der Tod des Opfers sei allein auf die Überforderung der Angehörigen zurückzuführen gewesen, sagte die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung.

Tochter und Enkel hatten die demenzkranke Frau den Erkenntnissen des Gerichts zufolge über Monate hinweg nicht mehr gepflegt, obwohl sie gerichtlich dazu verpflichtet gewesen wären.