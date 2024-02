06.02.2024 05:45 Tödlicher Schönheitswahn: 34-Jährige stirbt während Narkose! Welche Schuld trägt Arzt?

Eine Frau stirbt während der Narkose im Vorfeld einer Schönheitsoperation. Am Dienstag wird ein Urteil vor dem Landgericht in Frankfurt am Main erwartet.

Frankfurt am Main - Im Prozess um den Tod einer Patientin bei einer Schönheitsoperation wird am Dienstag (13.30 Uhr) vor dem Landgericht Frankfurt das Urteil erwartet. Eine fehlerhaft eingestellte Narkose soll am Tod der damals 34-jährigen Patientin gewesen sein. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa Angeklagt ist ein 61 Jahre alter Frauenarzt, dem Körperverletzung mit Todesfolge zur Last gelegt wird. Er soll den Tod der 34-Jährigen im November 2019 durch eine fehlerhaft eingestellte Narkose verursacht haben. Die Staatsanwaltschaft beantragte deshalb bereits eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren, allerdings nur wegen fahrlässiger Tötung. Auch die Verteidiger sowie der Rechtsanwalt der Verstorbenen plädierten für Bewährungsstrafen. Der Mediziner hatte in dem mehrere Verhandlungstage dauernden Prozess den Vorfall bedauert und sich dafür entschuldigt.

