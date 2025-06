Kriegsverbrechen in der Heimat: So lautet das Urteil gegen einen Arzt

Frankfurt am Main - Wegen Folter und Kriegsverbrechen in seiner syrischen Heimat ist ein Arzt am Montag in Frankfurt zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Der angeklagte syrische Arzt (40, r.) wurde neben seinem Anwalt Oussama Al-Agi zur Urteilsverkündung in den Gerichtssaal geführt. © Boris Roessler/dpa

Zugleich stellte das Frankfurter Oberlandesgericht die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren in der Praxis so gut wie ausschließt. Für den syrischen Angeklagten wurde die Unterbringung in Sicherungsverwahrung verhängt.

In dem Verfahren wurden dem Arzt zwei Todesfälle und acht Fälle schwerer Folter zur Last gelegt, begangen in den Jahren 2011 und 2012 in Syrien. Der heute 40-jährige Alaa M. lebt seit zehn Jahren in Deutschland und hatte in mehreren Kliniken als Orthopäde gearbeitet, zuletzt im nordhessischen Bad Wildungen.

Im Sommer 2020 wurde der Familienvater festgenommen - Opfer hatten ihn in einer TV-Dokumentation über die syrische Stadt Homs wiedererkannt. Seitdem saß er in Untersuchungshaft.

Der Mediziner soll inhaftierte Zivilisten, die der Opposition gegen Machthaber Baschar al-Assad zugerechnet wurden, gefoltert haben. Der Prozess gegen ihn begann im Januar 2022.