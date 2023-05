Ex-Grünen-Politiker Osterburg wegen Untreue verurteilt

Michael Osterburg (55, rechts) wird vom Rechtsanwalt Nils Fock vertreten. © Daniel Reinhardt/dpa Pool/dpa

Der ehemalige Lebensgefährte der heutigen Justizsenatorin Anna Gallina (39, Grüne) hatte gestanden, sich zwischen 2015 und 2019, als die beiden noch ein Paar waren, über 26.000 Euro Privatausgaben zu Unrecht aus der Fraktionskasse erstatten lassen zu haben. Dabei ging es unter anderem um Restaurantbesuche, Reisen oder Kinderbetreuungskosten.

Der Vorsitzende Richter sagte, der ehemalige Fraktionsvorsitzende im Hamburger Bezirk Mitte habe sich der Untreue teils zusammen mit Betrug und Urkundenfälschung schuldig gemacht. Er verurteilte den 55-Jährigen am Mittwoch zudem dazu, den noch verbliebenen Schaden bei der Grünen-Bezirksfraktion in Höhe von über 10.000 auszugleichen. 16.000 Euro hatte Osterburg erst vor wenigen Tagen an die Fraktion zurücküberwiesen.

Mit dem Urteil blieb die Kammer hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft zurück.