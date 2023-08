Frau vor Augen ihres Kindes (6) niedergestochen: Prozess beginnt anders als gedacht

Hamburg - Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung steht seit Dienstag ein 44-Jähriger in Hamburg vor Gericht.

Der Angeklagte (44) sitzt am ersten Prozesstag im Gerichtssaal des Hamburger Landgerichts. © TAG24/Franziska Rentzsch

Der Prozess im Hamburger Landgericht begann allerdings anders als gedacht. Da die Verteidigerin erkrankt war, wurde am Dienstagmorgen lediglich die Anklageschrift verlesen. Der Angeklagte selbst blieb an diesem Morgen still. Auch zu Zeugenaussagen kam es nicht.

Dem Mann wird vorgeworfen, seine Ex-Partnerin (35) vor ihrem Wohnhaus in der Meister-Francke-Straße in Barmbek-Nord zu Boden gestoßen und ihr mindestens sieben Messerstiche in den Oberkörper und Bauch versetzt zu haben.

Die Frau hatte an dem Tattag im Januar dieses Jahres gerade ihre Wohnung verlassen, um den Müll wegzubringen, als sie angegriffen wurde. Sie war dabei in Begleitung ihres sechs Jahre alten Sohnes und ihres neuen Lebensgefährten (27).

Letzterer stellte sich erst schützend vor das Opfer, ergriff aber die Flucht, als der mutmaßliche Täter ein Klappmesser zog. Während er aber unverletzt blieb, erlitt die Frau lebensbedrohliche Verletzungen im Bauchraum. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und sofort notoperiert.

Der Tatverdächtige konnte zunächst auf einem Fahrrad flüchten und wurde erst Anfang Februar in Luxemburg festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Die Tatwaffe wurde bislang nicht gefunden.