Geiselnehmer vom Hamburger Flughagen wirft Ex-Frau Kindesentführung vor

Hamburg - Nach dem (Teil-)Geständnis des Angeklagten (35) vor zwei Wochen ist am Montag der Prozess um die Geiselnahme am Hamburger Flughafen fortgesetzt worden. Im Fokus stand dabei das Tatgeschehen im niedersächsischen Stade wenige Stunden vor dem Vorfall.

Der Angeklagte (35) beim Prozessauftakt Ende April. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Geiselnahme, die Entziehung Minderjähriger, vorsätzliche Körperverletzung und verschiedene Waffendelikte vor. © Tag24/Madita Eggers

Als Zeugen waren unter anderem zwei Streifenpolizisten geladen, die am 4. November 2023 als Erste am Tatort – einem Mehrfamilienhaus in Stade – eintrafen.

Kurz zuvor soll der Angeklagte seine Tochter aus der Wohnung seiner Ex-Frau unter Vorhalt einer Waffe entführt haben und kurz darauf dann in Richtung Flughafen geflüchtet sein.

Vor Ort übernahm eine 28-jährige Beamtin nach eigenen Angaben die Zeugenbefragung und ihr Kollege (44) zunächst die Betreuung der Ex-Frau, die beide als sehr aufgelöst und verzweifelt beschrieben.

Man habe sie weinend und nach ihrer Tochter schreiend vor dem Hauseingang vorgefunden. "Ich habe noch nie einen Menschen so am Boden gesehen", schilderte einer ihrer Nachbarn am Montag die dramatische Szenerie.

Die unterschiedlichen Aussagen weiterer Nachbarn und Anwohner stimmten größtenteils überein: Man habe weibliche Hilfeschreie, Gepoltere im Treppenhaus und Schüsse vernommen.

Über die Anzahl der Schüsse herrschte allerdings keine Übereinstimmung. Einige hörten einen, manche zwei und wieder andere waren sich gar nicht sicher, überhaupt einen Schuss gehört zu habe.