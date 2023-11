Geisel-Drama am Hamburger Flughafen beendet: Flugbetrieb läuft wieder

Hamburg - Etwa 18 Stunden dauerte die Geiselnahme am Hamburger Flughafen an, nachdem sich am Samstagabend ein bewaffneter Mann (35) illegal Zugang zum Rollfeld verschafft hatte. Am Sonntagnachmittag wurde er verhaftet, seine Tochter (4) ist in Sicherheit. Der Flugbetrieb läuft inzwischen wieder.