Gesuchter Dieb am Hamburger Flughafen geschnappt

Hamburg - Für einen 25-jährigen Mann endete der geplante Rückflug nach Georgien am Samstag nicht am Gate, sondern in der Justizvollzugsanstalt. Bei einer routinemäßigen Ausreisekontrolle am Hamburger Flughafen wurde der Mann wegen eines offenen Haftbefehls verhaftet - Tatvorwurf: Diebstahl.