Haft für Gewaltexzess gegen Monteur gefordert

Hamburg - Im Prozess um einen Gewaltexzess in einer Hamburger Monteurwohnung hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von zwölf Jahren für den Hauptangeklagten gefordert.

Die beiden Polen waren am 29. August 2022 bereits vom Landgericht Hamburg in erster Instanz verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hob die verhängten Strafen auf, bestätigte jedoch die Feststellungen zum äußeren Tatgeschehen in der Wohnung im Stadtteil Hausbruch.

Der Hauptangeklagte soll dem Monteur in der Küche mehrfach ins Gesicht und gegen den Kopf getreten haben, bis er bewusstlos wurde. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Am nächsten Tag jedoch ging der Gewaltexzess deutlich brutaler weiter. Der Hauptangeklagte trat dem Monteur in der Küche erst mehrfach ins Gesicht und gegen den Kopf, bis er bewusstlos wurde. Später zwang er den Schwerverletzten, sein eigenes Blut aufzuwischen und misshandelte ihn in der Dusche weiter.

Dabei fiel der damals 43 Jahre alte Mann durch die Glaswand der Duschkabine und erlitt an Kopf und Körper Schnittverletzungen, brach sich mehrere Knochen und blieb lebensgefährlich verletzt liegen. Die Angeklagten ließen den Mann in dem Glauben zurück, dass er bereits tot sei oder in Kürze sterben werde.

Die drei Männer arbeiteten als Bauarbeiter bei einem Abrissunternehmen.