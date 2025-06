Nach TV-Umfrage: 57-Jährige wegen Hamas-Sympathien verurteilt

Frau (57) nach Sympathie-Bekundungen für Hamas verurteilt. © Stephanie Lettgen/dpa

Ihre Äußerungen seien extrem menschenverachtend gewesen, sagte die Richterin. Die Angeklagte habe sich aber geständig und reumütig gezeigt, zudem sei sie nicht vorbestraft.

Die sogenannte Verwarnung mit Strafvorbehalt ist noch nicht rechtskräftig. Die Bewährungszeit wurde auf ein Jahr festgelegt.

Die aus Tunesien stammende Frau, die seit 1991 in Deutschland lebt, wurde auf dem Steindamm am 10. Oktober 2023 bei einer anschließend im Fernsehen ausgestrahlten Sendung gefragt, was sie von den am 7. Oktober verübten Angriffen der Hamas auf Israel halte.

Sie antwortete: "Das ist gut, sehr gut sogar." Außerdem sagte sie: "Ich freu mich, dass die so etwas geschafft haben." Man habe zu Hause gefeiert.