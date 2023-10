Schock-Aussagen zu Hamas-Massaker: "Wir haben gefeiert"

Eine Frau aus Hamburg hat im Fernsehen das Massaker der Hamas in Israel in krassen Worten begrüßt. Jetzt ermittelt der Staatsschutz gegen sie.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Das bestialische Massaker der Terrorgruppe Hamas in Israel ruft in Deutschland nicht nur Anteilnahme und Solidaritätsbekundungen hervor. In Hamburg wurden Muslime befragt, was sie dazu sagen. Eine Frau machte mit ihren Aussagen sprachlos.

Der NDR befragte Menschen in Hamburg zu ihrer Meinung über den terroristischen Hamas-Angriff auf Israel. © Screenshot/NDR Für die Lokal-TV-Nachrichten "Hamburg Journal" war der NDR am Dienstagmittag auf dem Steindamm im Stadtteil St. Georg unterwegs. Während sich viele vor der Kamera nicht äußern wollten, feierte eine Gruppe junger Männer die Angreifer. "Hamas ist gut" und "Israelis sind Barbaren" hieß es von ihnen. So weit, so antisemitisch – aber von der Meinungsfreiheit gedeckt. Die jungen Muslime werden in ihren Worten nur von einer Frau mit Kopftuch weit übertroffen. Auf die Frage, was sie von den Anschlägen in Israel hält, antwortete sie: "Das ist gut. Das ist sehr gut sogar." Darauf folgte ein Lachen. Hamburg Crime Razzia! Polizei und Zoll decken Kokainschmuggel am Hamburger Hafen auf "Was ist gut?", wollte der Reporter wissen. "Ich freue mich, dass die so etwas geschafft haben", so die Frau. "Sie freuen sich?", hakte der Journalist nach. "Ja, ich freue mich. Sehr gut! Wir haben gefeiert zu Hause."

Polizei ermittelt nach Israel-Aussagen gegen Hamburgerin