Prozess gegen Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen: Verteidigerin unterbricht nach nur 15 Minuten

Hamburg - Gegen 10 Uhr ist am Montag der Prozess gegen einen 35-Jährigen gestartet, der im November 2023 seine Tochter (4) entführt haben soll und mit einer 18-stündigen Geiselnahme am Hamburger Flughafen einen Flug in die Türkei erzwingen wollte.

Der 35-Jährige habe laut Staatsanwaltschaft am 4. November 2023 gegen 18.40 Uhr die Wohnung seiner Ex-Frau im niedersächsischen Stade aufgesucht. Mithilfe einer List soll er sich zuvor, getarnt als Ebay-Kleinanzeigen-Kaufinteressentin, mit ihr verabredet haben.

Direkt zu Prozessbeginn deutete die Verteidigerin an, dass ihr Mandant sich zu den Vorwürfen äußern möchte, wollte sich vorher aber noch in Ruhe mit ihm und der Dolmetscherin besprechen, weswegen der Richter die Sitzung schon nach 15 Minuten für eine Stunde wieder unterbrach.

Schwer bewaffnete Spezialkräfte der Polizei bereiten sich am Flughafen auf einen Einsatz vor. © Bodo Marks/dpa

Da sich die Mutter weigerte ihrem Ex die Tochter zu übergeben, soll der 35-Jährige sie am Arm gepackt und ihr Handy an sich genommen haben.

Ihr gelang es jedoch nach draußen zu rennen, und um Hilfe zu schreien, woraufhin sich der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft die Tochter packte und mit ihr zu einem schwarzen Audi rannte, welchen er zuvor gemietet haben soll.

Als die Mutter und ein Nachbar hinter ihm herliefen, soll der Angeklagte einmal in die Luft geschossen und gerufen haben: "Ihr werdet mich zum Mörder machen!"

Anschließend sei er direkt zum Hamburger Flughafen gefahren, wo er kurz nach 20 Uhr drei Sicherheitsschranken durchbrach und erst direkt unter einer Turkish Airlines Maschine zum Stehen kam.



Zuvor habe er zwei aus Benzinkanistern improvisierte Molotow-Cocktails aus dem Wagen geworfen, zweimal in die Luft geschossen und per Notruf ein Flugzeug in die Türkei verlangt. "Ich habe dreimal Bomba. Bin jetzt Flughafen. Ich habe meine Tochter. Ausreise. Jetzt", soll er laut Anklage immer wieder gesagt haben.



Mit einer Sprengstoff-Gürtel-Attrappe habe er außerdem gedroht, alle in die Luft zu sprengen. "Entweder werden wir alle sterben oder wir gehen, ohne das jemand Schaden nimmt!", habe er gesagt.

Und später: "Entweder sollen sie uns töten oder einen kleinen Jet geben. Ich will in die Heimat."

Nach mehr als 18 Stunden Verhandlung mit der Polizei ließ sich der Mann am 5. November 2023 von den Einsatzkräften überzeugen, aufzugeben und ließ sich widerstandslos abführen. Seitdem sitzt er in U-Haft.