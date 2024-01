Prozess um G20-Krawalle 2017: Vier Frauen und zwei Männer angeklagt

Hamburg- Sechseinhalb Jahren nach den gewaltsamen Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg beginnt am Landgericht ein Prozess gegen sechs Angeklagte.

Der Prozess gegen sechs Angeklagte soll ab Donnerstag stattfinden. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Den vier Frauen und zwei Männern wird gemeinschaftlicher schwerer Landfriedensbruch und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

Weitere Anklagepunkte lauten auf versuchte gefährliche Körperverletzung, Bildung bewaffneter Gruppen und Sachbeschädigung. Der Prozess soll ab Donnerstag (18.1.) vor einer Großen Strafkammer stattfinden.

Die Angeklagten sollen sich am 7. Juli 2017 an einem Aufmarsch von 150 bis 200 G20-Gegnern beteiligt haben, der am Altonaer Volkspark begonnen hatte.

Aus der Menge der einheitlich Schwarzgekleideten heraus seien Polizisten aus Schleswig-Holstein mit Steinen beworfen worden. Als weitere Beamte den Aufmarsch in der Straße Rondenbarg im Stadtteil Bahrenfeld stoppten, seien sie massiv mit mindestens 14 Steinen und vier Feuerwerkskörpern angegriffen worden.

Laut Anklage waren die vier Frauen im Alter von 51, 36, 34 und 32 Jahren und die beiden Männer im Alter von 29 und 28 Jahren Mittäter der einzelnen Gewalthandlungen, die aus dem Aufzug heraus begangen wurden.