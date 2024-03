Rentner-Duo wollte antike Kunstschätze in Millionenhöhe an Museum verkaufen

Zwei der drei Angeklagten (vorne und 2.v.l.) sitzen zu Beginn des Prozesses wegen versuchter Bandenhehlerei im Sitzungssaal im Strafjustizgebäude. © Marcus Brandt/dpa

Die zwei Rentner sollen versucht haben, diverse antike Kunstschätze, die unrechtmäßig in ihren Besitz gelangten und vermutlich aus Raubgrabungen stammten, an das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe zu verkaufen - darunter ein goldenes Trinkhorn aus dem Kulturkreis der Thraker (3. bis 4. Jahrhundert v. Chr.), einen thrakischen Becher sowie goldene Gürtelteile der Sassaniden.

Da der 52 Jahre alte Angeklagte aus unbekannten Gründen nicht vor Gericht erschienen war, konnte die Anklage zunächst nicht verlesen werden. Nach der Vereidigung der Schöffen und der Feststellung der Personalien unterbrach die Vorsitzende Richterin die Verhandlung für ein Rechtsgespräch mit der Staatsanwaltschaft und den Anwälten.

Nach Angaben eines Gerichtssprechers einigten sich die Beteiligten darauf, das Verfahren des 52-Jährigen abzutrennen. Danach konnte die Anklage doch noch verlesen werden.

Der Anwalt des 52-Jährigen erklärte, sein Mandant sei in einem gesundheitlich "sehr schlechtem Zustand" und das Verfahren stelle für ihn "eine große Belastung" dar. Mit Blick auf das Alter der beiden anderen Angeklagten könne er sich vorstellen, dass allen Beteiligten an einer Abkürzung des Verfahrens gelegen sei. Das bestätigten auch die Anwälte der beiden anderen Angeklagten, die in der Türkei geboren wurden, aber seit langem in Deutschland leben.

Der Gesundheitszustand seines Mandanten sei sehr schlecht und man müsse sehen, wie belastend der Prozess für ihn sei, sagte der Anwalt des 88-Jährigen.