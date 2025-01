Streit eskaliert: Mann in Obdachlosenheim erschlagen, Freund gesteht die Tat

Der Angeklagte (25, r.) sitzt vor Beginn des Prozesses um den gewaltsamen Tod eines Obdachlosen in Hamburg im Gerichtssaal. © Bernhard Sprengel/dpa

"Auf gar keinen Fall wollte er ihn umbringen, er wollte ihm einen Denkzettel verpassen", so der Anwalt weiter.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Totschlag vor. Die Tat soll sich am Abend des 3. Juli vergangenen Jahres in oder in der Nähe einer Obdachlosenunterkunft in Hamburg-Hamm ereignet haben.

Der Angeklagte aus Polen soll den nach Polizeiangaben damals 43 Jahre alten Mann so heftig gegen den Kopf geschlagen haben, dass er mehrere Schädelbrüche erlitt.

Der Verletzte starb zwei Tage später trotz intensivmedizinischer Behandlung im Krankenhaus an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma. Knapp drei Wochen nach der Tat hatten Zielfahnder den mutmaßlichen Täter im Stadtteil Hummelsbüttel verhaftet, wie die Polizei damals mitteilte.

Der Angeklagte erklärte, er sei 2023 mit seiner Freundin aus Łódź nach Hamburg gezogen, um eine Familie zu gründen. Er habe auf Baustellen gearbeitet und die Miete für die gemeinsame Wohnung bezahlt.