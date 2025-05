Überraschende Wende! Marc Terenzi nach Suff- und Prügelnacht freigesprochen

Hamburg - Überraschende Wendung! Nach der angeblichen Suff- und Prügelnacht im Hotel "The George" am 22. August 2023 ist Sänger Marc Terenzi (46) am Freitag freigesprochen worden. TAG24 war vor Ort.

Alles in Kürze

Sänger Marc Terenzi (46) ist nach einer angeblichen Suff- und Prügelnacht mit seiner damaligen Verlobten Verena Kerth (43) vor Gericht freigesprochen worden. © Fotomontage: Marcus Brandt/dpa (2)

Es war das erste Aufeinandertreffen zwischen dem 46-Jährigen und seiner Ex-Verlobten Verena Kerth (43) vor dem Amtsgericht in St. Georg.

Nach Aussagen beider Parteien hatte die Beweissicherheit für Amtsrichterin Lena Dammann allerdings nicht ausgereicht. Deshalb: In dubio pro reo - im Zweifel für den Angeklagten.

Zuvor hatten sowohl Terenzis Verteidiger als auch die Staatsanwaltschaft für einen Freispruch plädiert.

Geladen waren neben der Klägerin und Terenzi ebenso zwei Polizeibeamte, eine Hotelangestellte und der damals gute Freund des ehemaligen Paares, DJ Steve S. (37).

S. schlug sich im Zeugenstand zur Überraschung des Sängers auf die Seite des Angeklagten. Seine Angaben im August 2023 bei der Polizei seien nicht korrekt gewesen, gab der 37-Jährige zu. Inzwischen sehe er eher Terenzi statt Kerth in der Opferrolle. "Ich sollte alles verharmlosen, wegen der Öffentlichkeit", begründete er seine Lügengeschichte.

Kerth selbst saß zitternd und teilweise weinend im Zeugenstand, wiederholte sich oft und erzählte von "Todesangst", die sie durch ihren Ex-Partner im Hotelzimmer 506 gehabt haben soll. Dabei erhob die 43-Jährige am Freitag heftige Vorwürfe: Terenzi soll sie mehrfach durch das Hotelzimmer geschleift und sich auf sie geworfen haben. Zwischenzeitig musste aufgrund einer Panikattacke Kerths eine Pause im Gerichtssaal eingelegt werden.

Auch Terenzi packte aus. Seiner Ansicht nach, sei es nicht das erste Mal gewesen, dass es in dieser "sehr toxischen Beziehung" zu Handgreiflichkeiten kam. "Sie hat mich immer wieder geschlagen, auch tagelang eingesperrt in ihrer Wohnung", sagte der Sänger aus. Außerdem soll Kerth, im Wissen, dass er Alkoholiker sei, ihn immer wieder zu diversen Events geschleppt haben. "Weil sie mich durch den Alkohol unter Kontrolle hatte", so seine Wahrnehmung.

Auch am Tag der Eskalation, die zur Anzeige wegen Körperverletzung gegen Terenzi führte, soll Alkohol in Massen geflossen sei. Ein Alkoholtest am Nachmittag danach ergab bei dem Sänger einen Promillewert von 2,2.