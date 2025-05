Komplett verhüllt am Steuer? Gericht watscht kuriose Anfrage ab

Die Frau hatte darauf gepocht, mit einem Gesichtsschleier Auto zu fahren. (Symbolfoto) © 123RF/zurijeta

Das stellte der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel in einem Beschluss fest und bestätigte damit ein vorhergehendes Urteil des Verwaltungsgerichts Darmstadt (Az. 10 A 1702/22.Z). Geklagt hatte eine Frau, die aus religiösen Gründen eine Ausnahme vom allgemeinen Verhüllungsverbot am Steuer durchsetzen wollte.

Das Regierungspräsidium Darmstadt wollte ihr die Ausnahme aber nicht genehmigen und stellte ihr eine Ablehnung des Antrags in Aussicht, weshalb die Frau mit einer Feststellungsklage vor Gericht zog.

Sie argumentierte, dass beim Tragen eines Gesichtsschleiers die noch sichtbare Augenpartie ausreichen würde, um etwa bei einer automatisierten Verkehrskontrolle identifiziert zu werden. Zudem verstoße die Regelung gegen ihre Freiheit zur Religionsausübung.

Das sahen die Gerichte anders.