Drei Menschen tot wegen falscher Narkose-Ärztin: War es wirklich Mord?

Kassel - Im Revisionsprozess gegen eine wegen dreifachen Mordes verurteilte falsche Ärztin hat die Angeklagte in ihrem letzten Wort vor Gericht ihr Bedauern ausgedrückt.

Im Mai 2022 war sie deshalb unter anderem wegen dreifachen Mordes und versuchten Mordes in zehn Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Die Frau hatte sich mit einer gefälschten Approbationsurkunde eine Anstellung als Narkoseärztin in einem Hospital in Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis) erschlichen und war dort jahrelang tätig. Nach Überzeugung des Kasseler Landgerichts starben durch Behandlungsfehler der Frau drei Patienten, andere trugen schwere Schäden davon.

Ein Tötungsvorsatz scheide aus. Es gebe nicht den geringsten Hinweis, dass die drei Todesfälle von ihr intendiert oder in Kauf genommen worden seien.

Es habe seitens der Klinik keine Kritik an ihrer Arbeit gegeben, niemand habe sich beschwert oder ihr gesagt, dass sie unfähig für die Tätigkeit als Narkoseärztin sei.

Sie habe sich nach Zeugenaussagen in hohem Maße für Patienten eingesetzt, sei als engagiert, empathisch und wissbegierig beschrieben worden.

Gegen das Urteil hatte die Angeklagte Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hob die Entscheidung teilweise auf, weil er unter anderem den Tötungsvorsatz nicht ausreichend begründet sah. Die 10. Große Strafkammer des Landgerichts muss den Fall nun neu entscheiden.

Die Staatsanwaltschaft hat in dem aufgerollten Verfahren 15 Jahre Haft für die Angeklagte wegen Körperverletzung mit Todesfolge in drei Fällen und gefährlicher Körperverletzung in zehn Fällen sowie wegen Missbrauchs von Titeln und Berufsbezeichnungen gefordert.

Ein Urteil soll am Mittwoch fallen.