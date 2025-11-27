Mann stirbt durch 38 Messerstiche: Angeklagter freigesprochen

Mainz - Das Landgericht Mainz hat einen 29 Jahre alten Mann vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen.

Im Mainzer Hartenbergpark war ein Mann tödlich verletzt worden. © Deniz Gündogan/dpa

Dem Angeklagten war vorgeworfen worden, im April dieses Jahres im Mainzer Hartenbergpark einen rund zehn Jahre älteren Mann mit insgesamt 38 Messerstichen tödlich verletzt zu haben.

Der Bluttat war laut Anklage ein Streit zwischen zwei Gruppen vorausgegangen. Das Opfer erlitt Messerstiche in Kopf, Hals, Rumpf und Rücken.