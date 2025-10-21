Polizist soll Tipps für tonnenschweren Drogenschmuggel gegeben haben

Darmstadt - Es soll um riesige Mengen gehen! Weil er Dienstgeheimnisse an Drogenschmuggler verraten haben soll, steht ein Polizist ab Mittwoch vor dem Landgericht Darmstadt .

Der Prozess gegen den mutmaßlich in Drogenschmuggel involvierten Polizisten beginnt am Mittwoch vor dem Darmstädter Landgericht. (Symbolbild) © Kai Pfaffenbach/Reuters-Pool/dpa

Laut Anklage soll der 44-Jährige zwischen Juli 2018 und Juni 2022 einen Cannabis-Dealer mehrfach über spezielle und allgemeine polizeiliche Maßnahmen informiert haben.

Der Kriminalbeamte hatte im Offenbacher Polizeipräsidium gearbeitet und ist mittlerweile freigestellt.

Laut Landeskriminalamt planten der gesondert verfolgte Dealer und zwei weitere Personen aus dem Raum Offenbach anhand dieser Hinweise Cannabis-Lieferungen "im unteren einstelligen Tonnenbereich" von Spanien nach Deutschland.