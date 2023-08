29.08.2023 05:54 Er soll 23 Kindern sexuelle Gewalt angetan haben: Urteil gegen früheren Babysitter erwartet

In Köln wird am Dienstag (11 Uhr) das Urteil in einem Missbrauchsprozess gegen einen ehemaligen Babysitter erwartet.

Köln - In Köln wird am Dienstag (11 Uhr) das Urteil in einem Missbrauchsprozess gegen einen ehemaligen Babysitter erwartet. Der 34-Jährige soll über Jahre als Babysitter und flexible Aushilfskraft in Kindertagesstätten in Köln gearbeitet und dabei Kindern sexuelle Gewalt angetan haben. Seit April steht er deshalb vor dem Kölner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft hat zwölf Jahre Haft und Sicherungsverwahrung für den Mann beantragt. Sollte das Gericht Sicherungsverwahrung anordnen, würde der Mann nach Verbüßung einer Haftstrafe nicht in die Freiheit entlassen. Die Verteidigung plädierte für den geständigen Angeklagten hingegen auf eine milde Haftstrafe. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll der Deutsche zwischen November 2019 und Ende Mai 2022 insgesamt 23 Kindern im Alter zwischen einem und sechs Jahren zum Teil schwere sexuelle Gewalt angetan haben. Ein Mädchen soll zudem schwerbehindert gewesen sein. Ferner soll der Mann eine Vielzahl seiner Taten fotografisch und filmisch festgehalten haben. In einem weiteren Anklagepunkt legt die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten Besitz von Kinderpornografie zur Last.

