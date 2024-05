Männer lauern Juwelier auf und rauben Goldkoffer: Schmuckhändler handelt sofort!

In dem Koffer hatten sich mindestens 38 Kilogramm Gold befunden. (Symbolbild) © 123rf/nelson99

Die 39 und 45 Jahre alten Angeklagten sollen mit weiteren Komplizen einen Juwelier und dessen Frau 2018 vor deren Wohnhaus in Rösrath bei Köln überfallen haben.

Ein dritter Angeklagter, der sich nicht in Untersuchungshaft befindet, erschien nicht zum Prozessauftakt. Das Verfahren gegen den 48-Jährigen wurde abgetrennt.

Laut Anklage sollen insgesamt fünf maskierte Täter am Morgen der Tat in zwei Fahrzeugen nahe dem Haus der Eheleute gewartet haben, um ihnen aufzulauern. Als das Paar sich mit mindestens 38 Kilogramm Gold im Koffer auf den Weg zu seinem Geschäft in Köln machen wollte, sei es plötzlich von dem 45-Jährigen und einem weiteren Mann mit Faustschlägen angegriffen worden.

Als die mutmaßlichen Täter mit dem Koffer fliehen wollten, habe der Händler den Koffer noch mal zu packen bekommen und festgehalten.

Daraufhin sollen die Angreifer das Auto mit offener Tür beschleunigt haben, wobei sie den Juwelier "mehrere Meter über den Boden mitzogen, bis er von dem Koffer ablassen musste", sagte der Staatsanwalt.