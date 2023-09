Paukenschlag im Drach-Prozess: Gericht entzieht Pflichtverteidiger Mandat

Sie beantragte, den Zeugen zu entlassen, was die Kammer nach Beratung auch tat. Die Verteidiger von Drach dagegen verlangten, den 54-Jährigen Anfang Oktober erneut in den Zeugenstand zu rufen.

Ein Zeuge soll den Angeklagten Thomas Drach (62) angeblich entlasten können. Zur Anhörung kam es am Donnerstag aber nicht. © Thomas Banneyer/dpa

Bis Ende Juni hatten der Niederländer und Drach gemeinsam auf der Anklagebank gesessen. Dann war das Verfahren des 54-Jährigen aus gesundheitlichen Gründen abgetrennt worden, seitdem wird gegen beide getrennt verhandelt.

Drach werden in dem Prozess vier Raubüberfälle in Köln, Frankfurt am Main und im hessischen Limburg zur Last gelegt. Zudem wird ihm zweifacher versuchter Mord vorgeworfen, weil er in zwei Fällen auf Geldboten geschossen haben soll. Der 54-Jährige ist wegen Mittäterschaft und Beihilfe angeklagt.

In dem Prozess gegen den Niederländer gab es am Donnerstag dann noch einen Paukenschlag: Das Gericht entzog seinem Pflichtverteidiger das Mandat und kam damit einem Antrag der Staatsanwaltschaft vom Juli nach. Hintergrund war, dass der Anwalt bei einem Verhandlungstermin laut Gericht unentschuldigt gefehlt habe.

Zudem habe der Verteidiger den Vorsitzenden Richter wiederholt diskreditiert und falsche anwaltliche Versicherungen abgegeben. Der 54-Jährige wird nun von seinem zweiten Pflichtverteidiger weiter verteidigt.