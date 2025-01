"Pink Panther"-Prozess unter Sicherheitsvorkehrungen: 36-Jähriger soll Werttransporter überfallen haben

In zwei weiteren Anklagepunkten hinsichtlich zweier Überfälle auf Kölner Juweliere war der Angeklagte hingegen freigesprochen worden. Feststellungen, ob der 36-Jährige tatsächlich der international agierenden Juwelen-Räuberbande "Pink Panther" zugerechnet werden kann, waren vom Gericht nicht getroffen worden.

Es ging um einen Raubüberfall auf einen Werttransporter in Esslingen bei Stuttgart im Oktober 2016. Hierbei waren laut dem Urteil Luxusuhren, Schmuckteile und Edelmetalle im Wert von rund 588.000 Euro erbeutet worden.

Das Landgericht hatte die Nettoeinkaufpreise der Luxusuhren, Edelmetalle und Schmuckteile von Schweizer Franken in Euro umgerechnet und war so auf 588.000 Euro gekommen. Der BGH zeigte sich hingegen überzeugt, dass die in Deutschland erzielbaren Bruttoverkaufspreise hätten zugrunde gelegt werden müssen.

Der Prozess ist mit zwei weiteren Verhandlungstagen terminiert. Ein Urteil wird am 23. Januar erwartet.