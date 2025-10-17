Tiere wurden grausam gequält: Prozess gegen Mitarbeiter von Horror-Schlachthof startet

Köln - Vor dem Kölner Amtsgericht beginnt in einer Woche der Prozess gegen vier ehemalige Beschäftigte eines Schlachthofs in Hürth bei Köln . Auslöser des Verfahrens waren schockierende Undercover-Aufnahmen, die die Tierrechtsorganisation ANINOVA veröffentlichte.

Die Bilder aus dem Inneren des Schlachthofs zeigen unter anderem, wie Mitarbeiter die Tiere, hier eine Kuh, mit einer Mistgabel schlagen und quälen. © ANINOVA e.V.

Darauf zu sehen: mehrfache Fehlbetäubungen, betäubungslose Kehlschnitte, das Zerren und Schleifen von Schafen an Beinen und Schwänzen in den Schlachtraum, Schläge mit Mistgabeln sowie grobe Misshandlungen der Tiere.

Darüber hinaus hätten sich Hinweise zu sogenannten Schwarzschlachtungen ergeben, berichtet ANINOVA. In diesem Zusammenhang sollen Dutzende Tiere illegal getötet worden sein.

Die Aufnahmen, die zwischen Ende Dezember 2022 und Anfang 2023 im Inneren des Schlachthofes entstanden, lösten damals eine Welle der Empörung aus - und riefen schnell auch das zuständige Veterinäramt auf den Plan, das die umgehende Schließung des Betriebs anordnete.

Zudem wurden allen Beschäftigten die Schlachtberechtigungen entzogen und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz durch die Staatsanwaltschaft Köln eingeleitet.